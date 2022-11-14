Лингард — о депрессии в период игры за «Манчестер Юнайтед»: «Когда я начал пить спиртное перед сном, то понял, что дела плохи»

Полузащитник «Ноттингем Форест» Джесси Лингард рассказал о депрессии, которую он переживал во времена своих выступлений за «Манчестер Юнайтед».

По словам английского футболиста, ему было настолько тяжело, что в какой-то момент он начал употреблять спиртное перед сном.

«Мне просто могло захотеться посидеть дома и немного выпить, чтобы попытаться унять боль. И когда я начал сидеть дома и пить спиртное перед сном, то понял, что дела плохи», — приводит слова Лингарда The Guardian.

Напомним, Лингард перешёл в «Ноттингем Форест» из «Манчестер Юнайтед» минувшим летом. В составе своей новой команды полузащитник успел провести 14 матчей, забив в них один гол и отдав одну результативную передачу. Отметим, что Лингард является воспитанником манкунианцев.