«Манчестер Юнайтед» попытается подписать Беллингема в 2023 году

«Манчестер Юнайтед» осознаёт, что не является фаворитом в гонке за подписание полузащитника дортмундской «Боруссии» Джуда Беллингема, однако всё равно попытается осуществить эту сделку в следующем году. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

Действующий контракт 19-летнего англичанина со «шмелями» рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Англии в 100 миллионов евро. Ранее сообщалось, что интерес к молодому футболисту также проявляют «Манчестер Сити», «Челси», «Ливерпуль» и мадридский «Реал».

В текущем сезоне Беллингем провёл в составе «Боруссии» 22 матча, забив в них девять голов, а также отдав три результативные передачи.