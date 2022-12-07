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Чемпионат Испании. Ла Лига

Инсайдер Романо рассказал, во сколько обойдётся «Реалу» Эндрик

07 Декабря 2022 • 02:16 Комментировать
Вальядолид
...
Реал Мадрид
30.12 23:30

Бразильский вундеркинд Эндрик стал ещё ближе к переходу в мадридский «Реал».

Как сообщалось ранее, из борьбы за 16-летнего форварда «Палмейраса» выбыл «ПСЖ», что сделало «Реал» безоговорочным фаворитом гонки. Согласно сведениям авторитетного инсайдера Фабрицио Романо, «сливочные» близки к успешному завершению переговоров с игроком и его клубом. Общая сумма сделки составит порядка 72 млн евро. Переход будет оформлен в ближайшее время, однако пополнить состав «Реала» бразилец сможет только летом 2024 года, когда отметит 18-й день рождения.

Эндрик провёл семь матчей за первую команду «Палмейраса», записав на свой счёт три гола и один ассист.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Палмейрас ПСЖ Эндрик
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ВАЛЬЯДОЛИД РЕАЛ МАДРИД
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