Инсайдер Романо рассказал, во сколько обойдётся «Реалу» Эндрик

Бразильский вундеркинд Эндрик стал ещё ближе к переходу в мадридский «Реал».

Как сообщалось ранее, из борьбы за 16-летнего форварда «Палмейраса» выбыл «ПСЖ», что сделало «Реал» безоговорочным фаворитом гонки. Согласно сведениям авторитетного инсайдера Фабрицио Романо, «сливочные» близки к успешному завершению переговоров с игроком и его клубом. Общая сумма сделки составит порядка 72 млн евро. Переход будет оформлен в ближайшее время, однако пополнить состав «Реала» бразилец сможет только летом 2024 года, когда отметит 18-й день рождения.

Эндрик провёл семь матчей за первую команду «Палмейраса», записав на свой счёт три гола и один ассист.