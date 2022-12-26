«Боруссия» Дортмунд поспорит с «Ювентусом» и клубами АПЛ за восходящую звезду из Испании

Дортмундская «Боруссия» присоединилась к гонке за юного правого защитника «Вальядолида» Ивана Фреснеду.

Интерес к 18-летнему испанцу уже проявили «Ювентус» и представители Английской премьер-лиги, среди которых фигурирует «Ньюкасл». Как информирует авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, с недавних пор на перспективного латераля нацелилась дортмундская «Боруссия».

Иван Фреснеда провёл девять матчей за первую команду «Вальядолида», из которых семь – в текущем сезоне. В составе юношеской сборной Испании футболист отыграл четыре встречи. Его трансферная стоимость оценивается порталом Transfermarkt в 1 млн евро.