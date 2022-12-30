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Чемпионат Испании. Ла Лига

Давиде Анчелотти: «Отец не вмешивается в мою работу»

30 Декабря 2022 • 05:26 Комментировать
Вальядолид
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Реал Мадрид
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Через 16 ч. 58 мин.

Сын Карло Анчелотти, Давиде, рано закончил играть в футбол и сейчас пытается пойти по стопам отца - тренировать. Ныне он работает помощником при своем отце - а вы куда бы пошли устраиваться, работай ваш отец наставником мадридского «Реала»?! Правда, как заверил Анчелотти-младший, его отец не особо вмешивается в его работу.

- У нас достаточно сильная команда, разнообразная, моему отцу особо незачем встревать, он вмешивается только если что-то не так, если требуется его опыт, или когда мы проводим специальные тактические занятия. Но решения в итоге принимает именно он. Когда мой отец закончит карьеру, я хочу перенять его дела, - дал понять в интервью AS Анчелотти-младший. 

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карло Анчелотти Давиде Анчелотти
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ВАЛЬЯДОЛИД РЕАЛ МАДРИД
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