В «Реале» не сомневаются, что Мариано Диас уйдёт в конце сезона

Нападающий мадридского «Реала» Мариано Диас покинет команду в конце нынешнего сезона. По информации от Relevo, в руководстве «королевского клуба» не сомневаются, что 29-летний футболист уйдёт в июле на правах свободного агента.

В команде не намерены предлагать Диасу новый контракт, так как главный тренер Карло Анчелотти не видит Мариано важным игроком для «сливочных». В нынешнем сезоне на счету нападающего 4 матча в чемпионате Испании, где футболист не отметился ни одним результативным действием.

Мариано вернулся в мадридский «Реал» из «Лиона» летом 2019 года и вновь не смог закрепиться в основном составе. Ранее ходили слухи об интересе к форварду со стороны римского «Лацио».