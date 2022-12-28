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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Реал» видит в Беллингеме главную цель на 2023 год слухи

28 Декабря 2022 • 18:54 Комментировать
Вальядолид
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Реал Мадрид
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30.12 23:30

Эпопея вокруг перехода Джуда Беллингема в европейский топ-клуб продолжается.

По информации Goal, мадридский «Реал» отдаёт приоритет трансферу английского хавбека дортмундской «Боруссии» в 2023 году, в то время как сам игрок намерен пренебречь «Ливерпулем», который также проявляет интерес к персоне полузащитника. Напомним, что контракт футболиста сборной Англии со шмелями действует до 2025 года.

В футболке «Боруссии» Джуд выступает с 2020 года, проведя в составе немецкого коллектива 112 игр в рамках всех состязаний и забив 19 мячей.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Боруссия Дортмунд трансферы футбола - лето 2023 Джуд Беллингем
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ВАЛЬЯДОЛИД РЕАЛ МАДРИД
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