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Чемпионат Испании. Ла Лига

Фати: «Перед тем как оказаться в «Барселоне», я мог подписать контракт с «Реалом»

22 Декабря 2022 • 14:56 Комментировать
Вальядолид
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Реал Мадрид
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30.12 23:30

Полузащитник «Барселоны» Ансу Фати признался, что в своё время мог оказаться в мадридском «Реале». Игрок сборной Испании в 2012 году присоединился к «сине-гранатовым» из академии «Севильи», но перед этим у него была возможность подписать контракт с «королевским клубом».

«Перед тем как оказаться в «Барселоне», я мог подписать контракт с «Реалом». В конечном итоге мы решили, что лучшим решением будет присоединиться к «Барселоне», – цитирует Фати Madrid Zone.

Ранее появилась новость, что Фати точно выйдет в основном составе «Барселоны» на ближайший матч чемпионата Испании против «Эспаньола».

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Барселона Ансу Фати
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ВАЛЬЯДОЛИД РЕАЛ МАДРИД
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