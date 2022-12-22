Фати: «Перед тем как оказаться в «Барселоне», я мог подписать контракт с «Реалом»

Полузащитник «Барселоны» Ансу Фати признался, что в своё время мог оказаться в мадридском «Реале». Игрок сборной Испании в 2012 году присоединился к «сине-гранатовым» из академии «Севильи», но перед этим у него была возможность подписать контракт с «королевским клубом».

«Перед тем как оказаться в «Барселоне», я мог подписать контракт с «Реалом». В конечном итоге мы решили, что лучшим решением будет присоединиться к «Барселоне», – цитирует Фати Madrid Zone.

Ранее появилась новость, что Фати точно выйдет в основном составе «Барселоны» на ближайший матч чемпионата Испании против «Эспаньола».