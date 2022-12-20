В «Реале» определились с вероятными преемниками Анчелотти

Бывший футболисты мадридского «Реала» Рауль Гонсалес и Альваро Арбелоа в ближайшие годы смогут претендовать на должность главного тренера команды.

В настоящий момент 45-летний экс-нападающий работает в дубле «сливочных», а 39-летний экс-защитник руководит молодёжным составом. По информации Marca, работа Рауля и Арбелоа в нынешних ролях высоко оценивается руководством «Реала», и уже сейчас оба видятся клубу потенциальными преемниками Карло Анчелотти на посту главного тренера первой команды.

Действующий контракт итальянского специалиста рассчитан до конца сезона 2023/24. Слухи связывают его с назначением в сборную Бразилии.