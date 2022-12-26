Камавинга может сыграть с «Вальядолидом»

Полузащитник мадридского «Реала» Эдуардо Камавинга может получить игровые минуты в матче следующего тура чемпионата Испании против «Вальядолида», который состоится 30 декабря.

По информации от Marca, другие полузащитники команды Лука Модрич и Орельен Тчуамени не примут участие в матче с «Вильядолидом», так как были основными игроками своих сборных на чемпионате мира и дошли на турнире до самых поздних стадий. В то же время Камавинга был запасным в сборной Франции, поэтому Эдуардо может выйти на несколько минут в матче против «Вальядолида».

В нынешнем сезоне Камавинга провёл 14 матчей в Ла Лиге. Француз проводит свой второй сезон на «Сантьяго Бернабеу».