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Чемпионат Испании. Ла Лига

Камавинга может сыграть с «Вальядолидом»

26 Декабря 2022 • 13:46 Комментировать
Вальядолид
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Реал Мадрид
1 6.20 X 4.50 2 1.50
30.12 23:30

Полузащитник мадридского «Реала» Эдуардо Камавинга может получить игровые минуты в матче следующего тура чемпионата Испании против «Вальядолида», который состоится 30 декабря.

По информации от Marca, другие полузащитники команды Лука Модрич и Орельен Тчуамени не примут участие в матче с «Вильядолидом», так как были основными игроками своих сборных на чемпионате мира и дошли на турнире до самых поздних стадий. В то же время Камавинга был запасным в сборной Франции, поэтому Эдуардо может выйти на несколько минут в матче против «Вальядолида».

В нынешнем сезоне Камавинга провёл 14 матчей в Ла Лиге. Француз проводит свой второй сезон на «Сантьяго Бернабеу». 

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Эдуардо Камавинга
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ВАЛЬЯДОЛИД РЕАЛ МАДРИД
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