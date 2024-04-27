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Анчелотти: «Модрич набрал великолепную форму, он может сыграть с «Баварией»

27 Апреля 2024 • 00:31 Комментировать
Бавария
...
Реал Мадрид
30.04 22:00

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти поделился мыслями об игре Луки Модрича.

В пятницу 38-летний хорват вышел в стартовом составе «сливочных» и помог команде одержать минимальную победу над «Реал Сосьедадом», проведя на поле 84 минуты.

«Модрич находится в оптимальных физических кондициях, что продемонстрировал в последних матчах. Он великолепен. Он может сыграть с «Баварией» во вторник», – приводит Madrid Xtra высказывание Анчелотти.

Первый матч полуфинала Лиги чемпионов между «Баварией» и «Реалом» состоится в Мюнхене 30 апреля. Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.

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БАВАРИЯ РЕАЛ МАДРИД
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