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​Болельщиков «Барселоны» раздражают некоторые люди из технического окружения Хави

27 Апреля 2024 • 01:05 Комментировать
Барселона
...
Валенсия
29.04 22:00

Хави Эрнандес останется тренером «Барселоны», болельщики клуба в целом приветствуют его, однако в то же время поднимают вопросы по поводу качеств сотрудников из штаба Хави. Как сообщает Culemania, речь, прежде всего, об Оскаре Эрнандесе, а также физиотерапевте Иване Торресе.

Именно их слабую работу «кулеры» считают причиной того, что игроки клуба часто получают травмы и, следовательно, попадают в лазарет. Это самым прямым образом сказывается на результатах команды, которая, очевидно, остаётся без трофеев в этом сезоне, покинув Лигу чемпионов в четвертьфинале и проиграв в минувшие выходные мадридскому «Реалу».


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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Хави Эрнандес

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