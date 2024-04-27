​Болельщиков «Барселоны» раздражают некоторые люди из технического окружения Хави

Хави Эрнандес останется тренером «Барселоны», болельщики клуба в целом приветствуют его, однако в то же время поднимают вопросы по поводу качеств сотрудников из штаба Хави. Как сообщает Culemania, речь, прежде всего, об Оскаре Эрнандесе, а также физиотерапевте Иване Торресе.

Именно их слабую работу «кулеры» считают причиной того, что игроки клуба часто получают травмы и, следовательно, попадают в лазарет. Это самым прямым образом сказывается на результатах команды, которая, очевидно, остаётся без трофеев в этом сезоне, покинув Лигу чемпионов в четвертьфинале и проиграв в минувшие выходные мадридскому «Реалу».