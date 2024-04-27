Стало известно, когда «Реал» может оформить досрочное чемпионство

Мадридский «Реал» сделал ещё один шаг на пути к чемпионству, обыграв на выезде «Реал Сосьедад» (1:0).

Единственный гол в поединке был забит на 29-й минуте, а его автором стал Арда Гюлер. На счету «сливочных» теперь 84 очка после 33 туров – на 14 больше, чем у «Барселоны», имеющей один матч в запасе. Как отмечает Madrid Zone, «Реалу» осталось набрать всего четыре очка, чтобы гарантировать себе чемпионство. Таким образом, команда Карло Анчелотти может отпраздновать золото 11 мая в гостевом матче против «Гранады», если перед этим не проиграет на своём поле «Кадису» (4 мая).

Предстоящее чемпионство станет для «Реала» 36-м в истории. Свой последний на данный момент титул Ла Лиги «королевский клуб» завоевал в 2022 году.