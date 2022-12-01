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Чемпионат Испании. Ла Лига

Фердинанд назвал нападающего, который лучше, чем Левандовски

01 Декабря 2022 • 17:38 Комментировать (2)
Вальядолид
...
Реал Мадрид
30.12 23:30

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Рио Фердинанд ответил на вопрос, можно ли считать нападающего «Барселоны» и сборной Польши Роберта Левандовски лучшей «девяткой» мирового футбола.

Эксперт не согласился с таким мнением, выбрав другого футболиста.

«Является ли Левандовски лучшей «девяткой»? Я бы всё равно выбрал Карима Бензема», — заявил Фердинанд.   

Напомним, что Бензема, представляющий мадридский «Реал», стал обладателем самой престижной индивидуальной награды «Золотой мяч» по итогам предыдущего сезона. В составе испанского клуба француз также пять раз выигрывал Лигу чемпионов и четырежды становился победителем Ла Лиги.    

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Барселона Карим Бензема Рио Фердинанд Роберт Левандовски
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ВАЛЬЯДОЛИД РЕАЛ МАДРИД
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Комментарии (2)
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ARTUR
01 Декабря 2022 в 18:04
Бенз конечно лучше )) он и умнее и универсальнее..
Alex1972
01 Декабря 2022 в 17:49
Не пи..ди..
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