Фердинанд назвал нападающего, который лучше, чем Левандовски

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Рио Фердинанд ответил на вопрос, можно ли считать нападающего «Барселоны» и сборной Польши Роберта Левандовски лучшей «девяткой» мирового футбола.

Эксперт не согласился с таким мнением, выбрав другого футболиста.

«Является ли Левандовски лучшей «девяткой»? Я бы всё равно выбрал Карима Бензема», — заявил Фердинанд.

Напомним, что Бензема, представляющий мадридский «Реал», стал обладателем самой престижной индивидуальной награды «Золотой мяч» по итогам предыдущего сезона. В составе испанского клуба француз также пять раз выигрывал Лигу чемпионов и четырежды становился победителем Ла Лиги.