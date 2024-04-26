Лапорта дал Хави гарантии по трансферам

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес сможет рассчитывать на усиление состава в летнее трансферное окно.

Специалист останется в клубе на следующий сезон, несмотря на намерения уйти по окончании кампании, о которых объявлял ранее. Как сообщает журналист Иван Сан Антонио, президент «Барселоны» Жоан Лапорта предоставил Хави гарантии по летним трансфером – клуб намерен значительно усилить состав в межсезонье.

Отмечается, что в приоритете у «сине-гранатовых» приобретение новых игроков на позиции опорного полузащитника и левого вингера. Также руководство каталонского гранда рассмотрит варианты укрепления флангов обороны.