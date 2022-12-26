Бензема хочет завершить карьеру в «Реале»

Нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема хочет завершить свою карьеру в «королевском клубе». Об этом сообщает Relevo.

По информации от источника, француз мечтает повесить бутсы на гвоздь, выступая за «Реал». В данный момент его контракт действует до конца сезона, но если верить слухам, соглашение автоматически продлилось до лета 2025 года после того, как Карим взял «Золотой мяч».

Ранее Бензема объявил о завершении карьеры сборной Франции. В прошлом сезоне форвард «сливочных» стал лучшим бомбардиром чемпионата Испании и Лиги чемпионов, за что позже и удостоился «Золотого мяча».