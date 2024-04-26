Бывший игрок «Барселоны» Кристиан Идальго специально для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мыслями о том, что Хави принял решение остаться в каталонской команде.

- Я считаю, что это хорошее решение для всех. В течение сезона были как хорошие, так и не очень хорошие матчи, но «Барселона» сейчас очень молодая команда, понятное дело, возникали проблемы. И даже в такой ситуации Хави проделывал хорошую работу. Я думаю, что он поспешил с заявлением, возможно сделал его на эмоциях, но всё обдумал и проявил характер и изменил решение. «Барселона» сейчас во многом проект, который сам Хави и начал, логично будет продолжить, - сказал Идальго.

Напомним, изначально Хави посреди сезоне объявил, что летом покинет пост главного тренера «Барселоны». Однако на этой неделе каталонский клуб официально объявил, что специалист продолжит руководить командой в следующем сезоне.