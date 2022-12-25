«Реал» до сих пор не согласовал новый контракт с Асенсио и Себальосом

Будущее полузащитника Дани Себальоса и вингера Марко Асенсио остаётся неопределённым.

Ранее сообщалось, что ситуация с контрактом Асенсио решится до начала нового года, при этом клуб и игрок готовы продолжать сотрудничество. По информации Mundo Deportivo, ситуация до сих пор не изменилась в лучшую сторону – соглашение по-прежнему не достигнуто. То же самое касается и Дани Себальоса, который, согласно сведениям СМИ, с высокой вероятностью уйдёт летом.

Интерес к Марко Асенсио проявляют «Барселона» и «Пари Сен-Жермен», а Дани Себальос связан с возможным переходом в один из клубов Английской премьер-лиги.