Модрич вернулся в Мадрид вместо празднования со сборной Хорватии

Полузащитник сборной Хорватии и мадридского «Реала» Лука Модрич предпочёл поскорее вернуться в расположение клуба.

Игроки команды Златко Далича решили отпраздновать успех – третье место на чемпионате мира в Катаре – у себя в стране, однако Модрич не присоединился к товарищам, сообщает Tportal. Вместо этого 37-летний хавбек решил вернуться в Мадрид, чтобы пораньше начать подготовку к возобновлению клубного сезона – он хочет сыграть в матче с «Вальядолидом», который состоится 30 декабря.

Лука Модрич принял участие во всех семи матчах сборной Хорватии на ЧМ-2022, во всех случаях появляясь на поле в стартовом составе.