Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
АРГЕНТИНА - ЧЕМПИОНЫ МИРА
Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Модрич вернулся в Мадрид вместо празднования со сборной Хорватии

19 Декабря 2022 • 21:27 Комментировать
Вальядолид
...
Реал Мадрид
1 6.10 X 4.50 2 1.50
30.12 23:30

Полузащитник сборной Хорватии и мадридского «Реала» Лука Модрич предпочёл поскорее вернуться в расположение клуба.

Игроки команды Златко Далича решили отпраздновать успех – третье место на чемпионате мира в Катаре – у себя в стране, однако Модрич не присоединился к товарищам, сообщает Tportal. Вместо этого 37-летний хавбек решил вернуться в Мадрид, чтобы пораньше начать подготовку к возобновлению клубного сезона – он хочет сыграть в матче с «Вальядолидом», который состоится 30 декабря.

Лука Модрич принял участие во всех семи матчах сборной Хорватии на ЧМ-2022, во всех случаях появляясь на поле в стартовом составе.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Сборная Хорватии Лука Модрич
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ВАЛЬЯДОЛИД РЕАЛ МАДРИД
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 19 Декабря
22:39 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Ещенко: «Рад за Месси, ему всё-таки удалось выиграть мундиаль»
22:34 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Кавазашвили не впечатлила игра вратарей на мундиале в Катаре
22:33 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Гласнер мог возглавить сборную Австрии
22:33 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Овечкин: «Я счастлив увидеть, как Месси осуществил мечту»
22:27 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Глава оргкомитета ЧМ-2018 рассказал, почему нельзя сравнивать турниры в России и Катаре
22:22 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Экс-вратарь сборной Аргентины: «ЧМ-2022 – самый страстный для Аргентины, все хотели увидеть Месси с кубком» эксклюзив
22:11 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Роналду – второй по количеству матчей на ЧМ среди игроков, никогда не выигрывавших турнир
22:07 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Баженов выразил благодарность Месси и Роналду
22:04 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Ещенко: «Не смотрел финал ЧМ — ехал в поезде»
21:53 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Нигматуллин назвал лучшего вратаря чемпионата мира в Катаре
21:52 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Хави: «Месси – лучший в истории, он заслужил стать чемпионом мира»
21:51 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Талалаев: «Месси сделал всё»
21:47 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Корнеев: «Это был самый потрясающий финал за всю историю»
21:29 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Григорян — о возможной победе сборной Франции: «Это была бы трагедия для всех»
21:27 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Модрич вернулся в Мадрид вместо празднования со сборной Хорватии
Все новости
Рекомендуем