Бензема приступил к тренировкам

Французский нападающий Карим Бензема, пропускающий проходящий в Катаре чемпионат мира, приступил к тренировкам в составе мадридского «Реала». Об этом сообщает пресс-служба мадридского клуба.

Напомним, что Бензема получил травму четырехглавой мышцы буквально накануне начала турнира, который ждал с большим нетерпением. Сборная Франции уже добралась до четвертьфинала Мундиаля, сегодня вечером она сразится с английской командой.

Что до чемпионата Испании, то он возобновится 29 декабря, а мадридскому «Реалу» предстоит сыграть днем позже против «Вальядолида». Сейчас, после четырнадцати туров, «Реал» занимает второе место в турнирной таблице, уступая два очка «Барселоне».