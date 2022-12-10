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Чемпионат Испании. Ла Лига

Бензема приступил к тренировкам

10 Декабря 2022 • 19:32 Комментировать
Вальядолид
...
Реал Мадрид
30.12 23:30

Французский нападающий Карим Бензема, пропускающий проходящий в Катаре чемпионат мира, приступил к тренировкам в составе мадридского «Реала». Об этом сообщает пресс-служба мадридского клуба.

Напомним, что Бензема получил травму четырехглавой мышцы буквально накануне начала турнира, который ждал с большим нетерпением. Сборная Франции уже добралась до четвертьфинала Мундиаля, сегодня вечером она сразится с английской командой.

Что до чемпионата Испании, то он возобновится 29 декабря, а мадридскому «Реалу» предстоит сыграть днем позже против «Вальядолида». Сейчас, после четырнадцати туров, «Реал» занимает второе место в турнирной таблице, уступая два очка «Барселоне». 

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карим Бензема
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ВАЛЬЯДОЛИД РЕАЛ МАДРИД
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