Мостовой не сомневается в том, что «Реал» обыграет «Вальядолид»

Проведший немало лет своей карьеры в испанском футболе Александр Мостовой и сегодня внимательно следит за чемпионатом Ла Лиги, а посему охотно делится своими прогнозами касательно предстоящих матчей.

Он считает, что мадридский «Реал» легко обыграет «Вальядолид», даже несмотря на то, что чемпионат, по сути, стартует заново и многим игрокам придется набирать форму.

- Реал" допустил несколько осечек в примере перед уходом на каникулы и попытается сразу же исправить положение после возобновления первенства. На мой взгляд, в этой паре не стоит ждать никакой интриги, - цитирует Мостового «ВсеПроСпорт».