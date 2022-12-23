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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Реал» считает Беллингема «особенным игроком, которого нельзя упускать»

23 Декабря 2022 • 20:56 Комментировать
Вальядолид
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Реал Мадрид
1 6.20 X 4.50 2 1.50
30.12 23:30

Мадридский «Реал» намерен сделать всё возможное для подписания полузащитника дортмундской «Боруссии» Джуда Беллингема.

«Сливочные» ведут борьбу за 19-летнего футболиста сборной Англии с «Манчестер Сити», «Ливерпулем» и другими грандами европейского футбола. Согласно Diario AS, в «Реале» по-прежнему верят в Луку Модрича и Тони Крооса, которым будут предложены новые контракты, при этом хотят усилить среднюю линию ещё одним звёздным игроком – Беллингемом. Юный хавбек рассматривается клубом как уникальный футболист с особенным набором качеств, и мадридцы приложат максимальные усилия, чтобы опередить конкурентов в споре за восходящую суперзвезду.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Боруссия Дортмунд Джуд Беллингем
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ВАЛЬЯДОЛИД РЕАЛ МАДРИД
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