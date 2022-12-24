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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Реал» намерен вернуть Гарсию на следующий сезона

24 Декабря 2022 • 10:47 Комментировать
Жирона
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Райо Вальекано
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29.12 19:00

Защитник «Райо Вальекано» Фран Гарсия в будущем может вернуться в мадридский «Реал». По информации от Diario AS, «Королевский клуб» рассматривает возможность выкупить молодого испанца следующим летом.

Ранее Гарсия подтвердил, что хотел бы вернуться на «Сантьяго Бернабеу». Тренерский штаб «Реала» во главе с Карло Анчелотти впечатлён прогрессом Франа в «Райо Вальекано» за последние полтора сезона.

Гарсия в нынешнем сезоне провёл 14 матчей в чемпионате Испании, где отметился двумя результативными передачами. Один из этих ассистов пришёлся на домашний матч против «Реала», который «Райо Вальекано» выиграл.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Райо Вальекано Фран Гарсия
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ЖИРОНА РАЙО ВАЛЬЕКАНО
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