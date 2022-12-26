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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Реал» не потерял интерес к своему воспитаннику, который выступает за «Жирону»

26 Декабря 2022 • 10:58 Комментировать
Жирона
...
Райо Вальекано
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29.12 19:00

Мадридский «Реал» в будущем может вернуть своего воспитанника Мигеля Гутьерреса, который ныне проводит свой дебютный сезон за «Жирону». По информации от журналиста Джанлуки ди Марцио, «королевский клуб» активно следит за защитником, который в нынешней кампании отметился двумя результативными передачами в чемпионате Испании.

21-летний Гутьеррес покинул мадридский «Реал» только этим летом. Перейдя в «Жирону», футболист получил гарантию игрового времени.

Отмечается, что следующим летом Гутьеррес может заменить в «Реале» Ферлана Менди. Руководство «королевского клуба» задумывается над тем, чтобы продать футболиста.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Жирона Мигель Гутьеррес
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ЖИРОНА РАЙО ВАЛЬЕКАНО
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