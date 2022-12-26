«Реал» не потерял интерес к своему воспитаннику, который выступает за «Жирону»

Мадридский «Реал» в будущем может вернуть своего воспитанника Мигеля Гутьерреса, который ныне проводит свой дебютный сезон за «Жирону». По информации от журналиста Джанлуки ди Марцио, «королевский клуб» активно следит за защитником, который в нынешней кампании отметился двумя результативными передачами в чемпионате Испании.

21-летний Гутьеррес покинул мадридский «Реал» только этим летом. Перейдя в «Жирону», футболист получил гарантию игрового времени.

Отмечается, что следующим летом Гутьеррес может заменить в «Реале» Ферлана Менди. Руководство «королевского клуба» задумывается над тем, чтобы продать футболиста.