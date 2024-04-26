Беллингем заменил Родриго: «Реал» объяснил исключение бразильца из заявки

В пятницу вечером «Реал» проведёт гостевой матч чемпионата Испании против «Реал Сосьедада». Пресс-служба мадридского клуба сообщила о том, что Джуд Беллингем в последний момент был включён в заявку на игру. Очевидно, англичанин решил свои проблемы со здоровьем.

А вот бразильский нападающий Родриго был исключён из заявки из-за гриппа.

Матч Ла Лиги между «Реал Сосьедадом» и «Реалом» стартует в 22:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на футбольном поле во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

«Реал» уверенно лидирует в Ла Лиге, опережая вторую «Барселону» на 11 очков.