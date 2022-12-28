В «Манчестер Юнайтед» после провала по Гакпо переключились на Асенсио

В «Манчестер Юнайтед» после провала по трансферу Коди Гакпо заинтересовались полузащитником мадридского «Реала» Марко Асенсио. Об этом пишет Sport.es.

Дело в том, что контракт Асенсио со «сливочными» закончится уже через полгода и он может официально вести диалог о новом контракте с другими командами. К тому же, ранее Асенсио заявил, что не согласен на роль игрока ротации в «Реале». Но «манкунианцы» решили действовать быстрее и, по информации источника, хотят заполучить игрока уже этой зимой.

В текущем сезоне у Асенсио 15 игр за мадридский «Реал», в которых он трижды забил и трижды ассистировал. На чемпионате мира в Катаре Асенсио в составе «красной фурии» сыграл в четырёх встречах и забил один гол – в ворота сборной Коста-Рики (7:0).