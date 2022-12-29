Эндрик объяснил, почему выбрал «Реал»

Новичок Эндрик мадридского «Реала» объяснил, почему решил перебраться в «королевский клуб». Бразилец объяснил свой выбор тем, что решил последовать пути своих кумиров – Винисиуса Жуниора и Криштиану Роналду.

«Я выбрал «Реал» из-за Винисиуса и Криштиану. Надеюсь, в будущем у нас получится отличная связка с Винисиусом», – цитирует бразильца Madrid Xtra.

Напомним, с учётом бонусов сумма трансфера Эндрика может составить 65 миллионов евро. 16-летний форвард должен перебраться на «Сантьяго Бернабеу» в 2024 году, когда полностью достигнет совершеннолетия.

Ранее игрока также пытались заполучить «Челси» и «ПСЖ».