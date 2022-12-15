Эндрик высказался после подписания контракта с «Реалом»

Бразильский нападающий Эндрик прокомментировал свой уход из «Палмейраса».

Мадридский «Реал» официально объявил о переходе 16-летней восходящей звезды – трансфер обойдётся «сливочным» в 72 млн евро с учётом бонусов. До лета 2024 года Эндрик продолжит выступать за «Палмейрас».

«Я очень благодарен «Палмейрасу», который всегда будет клубом моего сердца. Здесь мне помогли осуществить мечту и дали всё, чтобы я добился того, чего мне удалось добиться. До момента своего отъезда в «Реал» я продолжу думать только о «Палмейрасе» и отдавать все силы ради блага команды. Надеюсь и дальше радовать наших болельщиков», – цитирует TMW Эндрика.