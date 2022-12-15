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Эндрик высказался после подписания контракта с «Реалом»

15 Декабря 2022 • 20:46 Комментировать
Вальядолид
...
Реал Мадрид
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30.12 23:30

Бразильский нападающий Эндрик прокомментировал свой уход из «Палмейраса».

Мадридский «Реал» официально объявил о переходе 16-летней восходящей звезды – трансфер обойдётся «сливочным» в 72 млн евро с учётом бонусов. До лета 2024 года Эндрик продолжит выступать за «Палмейрас».

«Я очень благодарен «Палмейрасу», который всегда будет клубом моего сердца. Здесь мне помогли осуществить мечту и дали всё, чтобы я добился того, чего мне удалось добиться. До момента своего отъезда в «Реал» я продолжу думать только о «Палмейрасе» и отдавать все силы ради блага команды. Надеюсь и дальше радовать наших болельщиков», – цитирует TMW Эндрика.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Палмейрас Эндрик
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ВАЛЬЯДОЛИД РЕАЛ МАДРИД
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