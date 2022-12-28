«Реал» опережает «Ливерпуль» в борьбе за Беллингема

Мадридский «Реал» находится впереди «Ливерпуля» в гонке за полузащитником дортмундской «Боруссии» Джудом Беллингемом. По информации от Bild, именно «королевский клуб» сейчас считается фаворитом в борьбе за англичанина.

Команда Карло Анчелотти уже может предложить Беллингему троих партнёров по центру поля, которые могут играть с ним долгие годы. Речь идёт о Эдуардо Камавинге, Орельене Тчуамени и Федериико Вальверде.

19-летний Беллингем следующим летом наверняка покинет свой нынешний клуб. Сумма трансфера должна составить около 100 миллионов евро. Сам Джуд не против перебраться на «Сантьяго Бернабеу».