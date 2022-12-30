Мадридский «Реал» планирует согласовать переход полузащитника дортмундской «Боруссии» Джуда Беллингема в ближайшие недели.

Как известно, «сливочные» готовы потратить на покупку 19-летнего англичанина более 100 млн евро, и руководство мадридцев уже связывалось с окружением хавбека. По информации английских СМИ, в январе «Реал» усиленно займётся трансфером Беллингема, чтобы досрочно закрыть сделку и не оставить шансов конкурентам. Переход же, как ожидается, состоится летом.

В подписании Джуда Беллингема также заинтересованы английские «Манчестер Сити», «Ливерпуль», «Челси» и «Манчестер Юнайтед».