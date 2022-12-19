Анчелотти запросил у «Реала» нового игрока, но получил отказ

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти надеялся увидеть в команде нового форварда.

Итальянец считает позицию на острие атаки одной из наиболее проблемных из-за регулярных травм Карима Бензема и отсутствия высококлассных дублёров действующего обладателя «Золотого мяча». Как информирует Relevo, Анчелотти запросил у руководства «сливочных» нового игрока на позицию центрфорварда, однако его просьба была отклонена.

Лучший бомбардир «Реала» в сезоне 2022/23 на данный момент – вингер Винисиус Жуниор, отличившийся десять раз. Второй – полузащитник Федерико Вальверде (8 голов), третий – вингер Родриго (7).