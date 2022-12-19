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Анчелотти запросил у «Реала» нового игрока, но получил отказ

19 Декабря 2022 • 23:41 Комментировать (2)
Вальядолид
...
Реал Мадрид
1 6.20 X 4.50 2 1.50
30.12 23:30

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти надеялся увидеть в команде нового форварда.

Итальянец считает позицию на острие атаки одной из наиболее проблемных из-за регулярных травм Карима Бензема и отсутствия высококлассных дублёров действующего обладателя «Золотого мяча». Как информирует Relevo, Анчелотти запросил у руководства «сливочных» нового игрока на позицию центрфорварда, однако его просьба была отклонена.

Лучший бомбардир «Реала» в сезоне 2022/23 на данный момент – вингер Винисиус Жуниор, отличившийся десять раз. Второй – полузащитник Федерико Вальверде (8 голов), третий – вингер Родриго (7).

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карло Анчелотти Карим Бензема
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ВАЛЬЯДОЛИД РЕАЛ МАДРИД
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Комментарии (2)
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Витаминович Алексей
19 Декабря 2022 в 23:55
Дзюба свободен
Alex1972
19 Декабря 2022 в 23:44
А чё Гешу не хотите?..
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