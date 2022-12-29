Анчелотти: «Куртуа не виноват в том, что «Реал» много пропустил в последних матчах»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти заступился за голкипера команды Тибо Куртуа, который пропустил четыре гола в двух последних официальных матчах «королевского клуба» перед паузой на чемпионат мира.

«Куртуа не виноват в том, что «Реал» много пропустил в последних матчах. Мы плохо защищались. В будущем нам нужно это исправлять», – сказал Анчелотти на пресс-конференции в преддверии выездного матча с «Вальядолидом», который состоится завтра.

Напомним, Куртуа также провалил чемпионат мира, откуда вылетел со сборной Бельгии на стадии группового этапа. Во втором туре с Марокко вратарь пропустил курьёзный гол со штрафного, в результате чего «красные дьяволы» проиграли 0:2.