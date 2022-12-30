Асенсио надеется убедить «Реал» в своей пригодности

Вингер мадридского «Реала» Марко Асенсио хочет продлить истекающий контракт и остаться в клубе.

Соглашение 26-летнего игрока истекает уже через полгода. Ожидалось, что дальнейшая судьба Асенсио в «Реале» решится до конца декабря, но договорённость по-прежнему не достигнута. По данным Diario AS, испанец верит, что сможет пробиться в стартовый состав и доказать тренерскому штабу свою пригодность для регулярной игры в основе. Футболист надеется своей игрой убедить руководство «сливочных» предложить ему новый контракт.

Интерес к Марко Асенсио, по слухам, проявляют «Барселона», «Манчестер Юнайтед» и «ПСЖ». Стоимость вингера оценивается порталом Transfermarkt в 25 млн евро.