Если «Реал» проиграет гонку за Беллингема, то подпишет игрока сборной Аргентины

Полузащитник «Бенфики» и сборной Аргентины Энцо Фернандес может продолжить карьеру в мадридском «Реале», сообщает Томас Гонсалес.

По информации источника, руководство испанского клуба рассматривает 21-летнего футболиста в качестве альтернативного варианта на случай, если не получится подписать хавбека дортмундской «Боруссии» Джуда Беллингема, которым активно интересуются «Ливерпуль», «Манчестер Сити» и «Челси».

Сообщается, что сливочные готовы заплатить за Фернандеса порядка 80 миллионов евро.

Действующий контракт аргентинского полузащитника с «Бенфикой» рассчитан до лета 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает молодого игрока в 35 миллионов евро.

В нынешнем сезоне хавбек провёл в составе команды из Лиссабона 24 матча, забив три гола и отдав пять результативных передач.