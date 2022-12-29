Анчелотти: «Азар сейчас в более лучшей форме, чем перед чемпионатом мира»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти заявил, что полузащитник Эден Азар сейчас находится в более лучшей форме, чем перед мундиалем. Напомним, капитан сборной Бельгии вылетел со своей национальной командой из чемпионата мира на стадии группового этапа, после чего объявил о завершении международной карьеры.

«С Азаром всё в порядке, он хорошо тренируется. Думаю, сейчас он находится в более лучшей форме, чем перед стартом чемпионата мира. Я собираюсь больше использовать его во второй части сезона», – признался Анчелотти на пресс-конференции.

Напомним, Азар ранее не исключил, что покинет «Реал» в летнее трансферное окно 2023 года.