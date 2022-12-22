«Реал» любой ценой хочет заполучит Беллингема, клуб приготовил предложение в 120 миллионов евро

Мадридский «Реал» готов на всё, чтобы приобрести у дортмундской «Боруссии» молодого хавбека Джуда Беллингема, на которого следующим летом будет огромный спрос среди европейских грандов. По информации от Diario AS, «королевский клуб» уже подготовил предложение в размере 120 миллионов евро.

Беллингем в данный момент пока не принял окончательное решение по своему будущему. Англичанин пока не закрыл двери ни для одного клуба, который проявляет интерес в его услугах.

Беллингем проводит уже свой третий сезон в Дортмунде. Джуд уже дал понять руководству, что следующим летом хочет сделать следующий шаг в карьере и перейти в другую команду.