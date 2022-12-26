У «Милана» нет права выкупа Диаса

«Милан» не может себе позволить выкупить полузащитника Браима Диаса из мадридского «Реала» на постоянной основе. По информации от Diario AS, в арендном соглашении между «россонери» и «королевским клубом» не прописана такая опция.

Напомним, что Диас проводит свой третий сезон в составе «Милана». Игрок не прочь остаться на постоянной основе, но «Реал» пока не спешит с ним расставаться, особенно учитывая вероятных уход Марко Асенсио следующим летом на правах свободного агента.

В нынешнем сезоне Диас отметился четырьмя голами и одним ассистом в чемпионате Италии. Футболист провёл в турнире 13 матчей.