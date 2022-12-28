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Чемпионат Испании. Ла Лига

Тчуамени и Гави стали самыми подорожавшими игроками Ла Лиги в 2022 году

28 Декабря 2022 • 18:20 Комментировать
Вальядолид
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Реал Мадрид
1 6.50 X 4.60 2 1.45
30.12 23:30

Полузащитник мадридского «Реала» и сборной Франции Орельен Тчуамени стал самым подорожавшим игроком Ла Лиги в уходящем году. Теперь восходящая французская звезда стоит 90 млн евро – за 2022 год он подорожал аж на 50 млн.

Но не только Тчуамени разместился на первой строчке рейтинга. Первое место с ним разделил ещё один молодой полузащитник из чемпионата Испании, но на этот раз не из стана «сливочных», а из состава их принципиальных соперников из «Барселоны» - Гави. Его стоимость тоже равна 90 млн евро и подорожал он за год точно на такую же сумму.

Третий в списке – бразильский форвард мадридского «Реала» Родриго. Он прибавил в стоимости за год 40 млн евро и теперь стоит 80 млн.

Все данные взяты с портала Transfermarkt.

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Родриго Гави Орельен Тчуамени
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ВАЛЬЯДОЛИД РЕАЛ МАДРИД
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