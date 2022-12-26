Новый контракт Модрича с «Реалом» – вопрос времени

Полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич наверняка останется в своей команде в следующем сезоне. По информации от Marca, подписание нового контракта с хорватским хавбеком – является вопросом времени для «королевского клуба».

Стороны должны несколько раз встретиться, договориться по условиям, а затем ударить по рукам. Для Модрича никогда не было секретом, что он хочет завершить свою профессиональную карьеру на «Сантьяго Бернабеу».

В прошлом сезоне Лука продлил свой контракт в самом конце кампании. Не исключено, что в этот раз новое соглашение тоже будет заключено с опозданием.

В ближайшем туре Ла Лиги Модрич не поможет «Реалу», так как восстанавливается после чемпионата мира.