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Чемпионат Испании. Ла Лига

Алаба: «Очень горд получить девятую награду лучшему игроку года в Австрии»

23 Декабря 2022 • 16:22 Комментировать
Вальядолид
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Реал Мадрид
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30.12 23:30

Защитник мадридского «Реала» Давид Алаба поделился эмоциями после получения награды лучшему игроку года в Австрии. Напомним, этот приз стал для футболиста уже девятым в карьере.

«Девятый приз лучшему игроку года в Австрии заставляет меня чувствовать гордость и благодарность. Это очень ценный приз. Для меня это невероятно важная награда», – цитирует австрийца Madrid Zone.

Напомним, Алаба проводит свой второй сезон в составе мадридского «Реала». В первой кампании на «Сантьяго Бернабеу» защитник выиграл чемпионат Испании и Лигу чемпионов, выступая на позиции центрального защитника.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Давид Алаба
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ВАЛЬЯДОЛИД РЕАЛ МАДРИД
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