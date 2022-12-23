Алаба: «Очень горд получить девятую награду лучшему игроку года в Австрии»

Защитник мадридского «Реала» Давид Алаба поделился эмоциями после получения награды лучшему игроку года в Австрии. Напомним, этот приз стал для футболиста уже девятым в карьере.

«Девятый приз лучшему игроку года в Австрии заставляет меня чувствовать гордость и благодарность. Это очень ценный приз. Для меня это невероятно важная награда», – цитирует австрийца Madrid Zone.

Напомним, Алаба проводит свой второй сезон в составе мадридского «Реала». В первой кампании на «Сантьяго Бернабеу» защитник выиграл чемпионат Испании и Лигу чемпионов, выступая на позиции центрального защитника.