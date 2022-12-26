Азар, Бензема и Асенсио выйдут в основе «Реала» на матч с «Вальядолидом»

Стало известно, как будет выглядеть атака мадридского «Реала» в матче ближайшего тура чемпионата Испании с «Вальядолидом». Если верить Diario AS, в передней линии «королевского клуба» будет действовать следующая тройка – Эден Азар, Карим Бензема и Марко Асенсио.

Напомним, Винисиус Жуниор и Родриго, которые привыкли выходить в основном составе, пропустят матч с «Вальядолидом», так как тренерский штаб решил предоставить им отдых после чемпионата мира .

Азар и Асенсио следующим летом могут покинуть мадридский «Реал». У Марко заканчивается контракт, тогда как Эден в недавнем интервью не стал исключать, что в конце сезона покинет «Сантьяго Бернабеу».