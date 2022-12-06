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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Реал» не будет пытаться подписать Мбаппе следующим летом

06 Декабря 2022 • 13:14 Комментировать
ПСЖ
...
Страсбург
1 1.17 X 7.40 2 15.00
28.12 23:00

Мадридский «Реал» следующим летом не собирается предпринимать очередную попытку подписать нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе, сообщает AS.

Напомним, игрок сборной Франции был близок к переходу в испанский клуб по ходу текущего года. Однако в последний момент Мбаппе решил продлить контракт с парижанами. Действующее соглашение 23-летнего футболиста с «ПСЖ» рассчитано до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает чемпиона мира в 160 миллионов евро.

В нынешнем розыгрыше французской Лиги 1 Мбаппе провёл 14 матчей, забив в них 12 голов и отдав две результативные передачи. В настоящий момент он защищает цвета своей национальной сборной на чемпионате мира в Катаре.    

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид ПСЖ Килиан Мбаппе
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