«Реал» не будет пытаться подписать Мбаппе следующим летом

Мадридский «Реал» следующим летом не собирается предпринимать очередную попытку подписать нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе, сообщает AS.

Напомним, игрок сборной Франции был близок к переходу в испанский клуб по ходу текущего года. Однако в последний момент Мбаппе решил продлить контракт с парижанами. Действующее соглашение 23-летнего футболиста с «ПСЖ» рассчитано до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает чемпиона мира в 160 миллионов евро.

В нынешнем розыгрыше французской Лиги 1 Мбаппе провёл 14 матчей, забив в них 12 голов и отдав две результативные передачи. В настоящий момент он защищает цвета своей национальной сборной на чемпионате мира в Катаре.