«Реал» зимой может заплатить отступные за Фернандеса

Мадридский «Реал» рассматривает возможность заплатить отступные за полузащитника «Бенфики» Энцо Фернандеса уже зимой. Правда, несмотря на это, «королевский клуб» хочет оставить его в Лиссабоне до конца сезона. Об этом сообщает журналист Себастьян Срур.

Отметим, что сумма отступных за Фернандеса составляет около 120 миллионов евро. Аргентинец ещё относительно недавно перебрался в «Бенфику» из «Ривер Плейта», поэтому португальский клуб не горит желанием рано с ним расставаться.

Энцо был основным хавбеком сборной Аргентины на мундиале в Катаре. Молодой футболист помог своей стране завоевать золотые медали, отметившись одним голом и ассистом.