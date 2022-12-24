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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Вулверхэмптон» нацелился на полузащитника «Реала»

24 Декабря 2022 • 17:25 Комментировать
Эвертон
...
Вулверхэмптон
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26.12 18:00

Главный тренер «Вулверхэмптона» Хулен Лопетеги хочет видеть в своей команде полузащитника мадридского «Реала» Дани Себальоса, у которого через полгода истекает контракт с «королевским клубом».

По информации от El Nacional, испанский полузащитник в январе может вернуться в Английскую премьер-лигу, где ранее провёл два года на правах аренды за лондонский «Арсенал». Тем не менее, пока неизвестно, согласится ли «Реал» отпустить футболиста посреди сезона, даже несмотря на соблазн получить за него минимальную сумму компенсации.

Ранее также ходили слухи, что «Вулверхэмптон» может подписать ещё одного человека, который связан с «Реалом». Речь идёт о полузащитнике Иско, который недавно разорвал контракт с «Севильей» и стал свободным агентом.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Вулверхэмптон Дани Себальос
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ЭВЕРТОН ВУЛВЕРХЭМПТОН
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