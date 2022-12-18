Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Финал
Аргентина Аргентина
Франция Франция
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Кудус может покинуть «Аякс» уже зимой

18 Декабря 2022 • 09:17 Комментировать
Эвертон
...
Вулверхэмптон
1 2.35 X 3.20 2 3.15
26.12 18:00

«Аякс» может расстаться с Мохаммедом Кудусом, который отлично показал себя на чемпионате мира, став лидером сборной Ганы. Игрок вызывает интерес у многих клубов, в том числе и в английской Премьер-лиге. Как сообщает Fichajes, конкретный интерес к его услугам проявляет английский «Эвертон», который нуждается в усилении атаки.

«Ириски» забили всего лишь одиннадцать мячей в пятнадцати матчах чемпионата Англии - хуже идут дела только у тонущего «Вулверхэмптона». Речь идет о соглашении, который позволит англичанам приобрести Кудуса уже сейчас, не дожидаясь предстоящего лета.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Аякс Эвертон Мохаммед Кудус Трансферы футбола - зима 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЭВЕРТОН ВУЛВЕРХЭМПТОН
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 18 Декабря
10:09 · Англия. Премьер-лига
Артета: «Арсенал» заслужил находиться на первом месте в АПЛ»
09:27 · Англия. Премьер-лига
«Челси» может усилиться защитником «Байера»
09:17 · Англия. Премьер-лига
Кудус может покинуть «Аякс» уже зимой
02:22 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» предпримет новую попытку приобретения де Йонга
00:31 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» не видит проблемы в гигантском ценнике Беллингема
17 Декабря
18:50 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Сезар: «Думаю, Алиссон провёл хороший чемпионат мира»
18:44 · Англия. Премьер-лига
Жота может восстановиться раньше, чем к концу января
18:38 · Англия. Премьер-лига
Артур точно останется в «Ливерпуле» до конца сезона
18:18 · Англия. Премьер-лига
Сарр перед переходом в «Челси» мог оказаться в клубе из Серии А
17:44 · Англия. Премьер-лига
Эррера расплакался, когда вспомнил о своём последнем дне в «МЮ»
17:19 · Россия. Премьер-лига
Мелёшин: Смотрим с папой за Холанном — как открывается, как вбегает в штрафную
17:15 · Англия. Премьер-лига
Эррера – о своём уходе из «МЮ»: «Фанаты признали меня лучшим игроком сезона, но клуб не дал мне новый контракт» 2
17:15 · Англия. Премьер-лига
«Эвертон», «Вулверхэмптон» и ещё ряд клубов заинтересованы в Кунье
17:04 · Англия. Премьер-лига
«МЮ» решил, что не будет продлевать контракт с де Хеа
16:26 · Англия. Премьер-лига
В «Наполи» отреагировали на слухи об интересе «Ньюкасла» к Кварацхелии
Все новости
Рекомендуем