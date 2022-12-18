Кудус может покинуть «Аякс» уже зимой

«Аякс» может расстаться с Мохаммедом Кудусом, который отлично показал себя на чемпионате мира, став лидером сборной Ганы. Игрок вызывает интерес у многих клубов, в том числе и в английской Премьер-лиге. Как сообщает Fichajes, конкретный интерес к его услугам проявляет английский «Эвертон», который нуждается в усилении атаки.

«Ириски» забили всего лишь одиннадцать мячей в пятнадцати матчах чемпионата Англии - хуже идут дела только у тонущего «Вулверхэмптона». Речь идет о соглашении, который позволит англичанам приобрести Кудуса уже сейчас, не дожидаясь предстоящего лета.