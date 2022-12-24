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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Лопетеги подтвердил трансфер Куньи в «Вулверхэмптон»

24 Декабря 2022 • 11:20 Комментировать
Эвертон
...
Вулверхэмптон
1 2.30 X 3.20 2 3.25
26.12 18:00

Главный тренер «Вулверхэмптона» Хулен Лопетеги подтвердил трансфер нападающего Матеуса Куньи из мадридского «Атлетико». Как и предполагалось ранее, бразилец должен стать самым дорогим игроком в истории «волков», так как команда должна заплатить за него 52 миллиона евро.

«Это уже очевидно, Матеус станет нашим новым футболистом. Я считаю, что это отличный трансфер. Уверен, Кунья сможет внести большой вклад в настоящем и будущем. Он идеально подходит для Английской премьер-лиги», – заявил Лопетеги на пресс-конференции.

В то же время Хулен не стал комментировать возможный переход в команду полузащитника Иско, который стал свободным агентом после ухода из «Севильи».

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Вулверхэмптон Хулен Лопетеги Матеус Кунья
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ЭВЕРТОН ВУЛВЕРХЭМПТОН
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