Лопетеги подтвердил трансфер Куньи в «Вулверхэмптон»

Главный тренер «Вулверхэмптона» Хулен Лопетеги подтвердил трансфер нападающего Матеуса Куньи из мадридского «Атлетико». Как и предполагалось ранее, бразилец должен стать самым дорогим игроком в истории «волков», так как команда должна заплатить за него 52 миллиона евро.

«Это уже очевидно, Матеус станет нашим новым футболистом. Я считаю, что это отличный трансфер. Уверен, Кунья сможет внести большой вклад в настоящем и будущем. Он идеально подходит для Английской премьер-лиги», – заявил Лопетеги на пресс-конференции.

В то же время Хулен не стал комментировать возможный переход в команду полузащитника Иско, который стал свободным агентом после ухода из «Севильи».