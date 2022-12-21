«Вулверхэмптон» изучает возможность подписания Иско

Полузащитник «Севильи» Иско может продолжить карьеру в «Вулверхэмптоне», сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, английский клуб намерен пригласить 30-летнего испанца на правах свободного агента. Напомним, что возглавляет «волков» известный тренер Хулен Лопетеги, ранее уже работавший с Иско.

Ранее сообщалось, что в ближайшее время «Севилья» расторгнет контракт со своим футболистом.

Напомним, что Иско перешёл в андалусийский клуб минувшим летом из мадридского «Реала». В общей сложности за свою новую команду полузащитник успел провести 19 матчей, забив один гол и отдав три результативные передачи.