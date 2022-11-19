«Эвертон» инициировал кампанию по привлечению внимания к проблемам «бомжей»

В то время как в Катаре начинается чемпионат мира, в Европе футбол поставлен на паузу, и стадионы, по сути, сейчас будут стоять без дела полтора месяца. В «Эвертоне» решили использовать это для развертывания социальной инициативы, в рамках которой каждому желающему предлагается прийти на стадион и провести ночь под открытым небом с одним лишь пледом (безопасность, надо полагать, клуб гарантирует).

Цель - обратить внимание общественности на проблемы людей без определенного места жительства, или «бомжей». Побыть в их шкуре теперь сможет каждый желающий - но посмотрим, действительно ли многие поклонники клуба захотят примерить на себя сомнительное удовольствие в конце осени-начала зимы.