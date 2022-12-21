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Кунья уже сегодня пройдёт медосмотр для трансфера в «Вулверхэмптон»

21 Декабря 2022 • 15:12 Комментировать
Эвертон
...
Вулверхэмптон
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26.12 18:00

Нападающий «Атлетико» Мадрид Матеус Кунья уже сегодня должен пройти медосмотр для трансфера в «Вулверхэмптон». Об этом в социальных сетях утверждает журналист Фабрицио Романо.

Отмечается, что медосмотр должен пройти на тренировочной базе «Атлетико». Сам Кунья пока не может присоединиться к «Вулверхэмптону», так как для этого нужно ещё дождаться открытия трансферного окна. Сумма трансфера, как и предполагалось ранее, составит 50 миллионов евро – это будет самая дорогая сделка в истории «волков».

Кунья выступал за мадридский «Атлетико» с 2021 года. На его счету сейчас всего две голевые передачи в чемпионате Испании.

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Вулверхэмптон Матеус Кунья
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ЭВЕРТОН ВУЛВЕРХЭМПТОН
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