Кунья уже сегодня пройдёт медосмотр для трансфера в «Вулверхэмптон»

Нападающий «Атлетико» Мадрид Матеус Кунья уже сегодня должен пройти медосмотр для трансфера в «Вулверхэмптон». Об этом в социальных сетях утверждает журналист Фабрицио Романо.

Отмечается, что медосмотр должен пройти на тренировочной базе «Атлетико». Сам Кунья пока не может присоединиться к «Вулверхэмптону», так как для этого нужно ещё дождаться открытия трансферного окна. Сумма трансфера, как и предполагалось ранее, составит 50 миллионов евро – это будет самая дорогая сделка в истории «волков».

Кунья выступал за мадридский «Атлетико» с 2021 года. На его счету сейчас всего две голевые передачи в чемпионате Испании.