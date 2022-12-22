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«Фулхэм» нацелился на хавбека «Эвертона»

22 Декабря 2022 • 15:15 Комментировать
Эвертон
...
Вулверхэмптон
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26.12 18:00

Лондонский «Фулхэм» продолжает искать усиление на трансферном рынке. По информации от журналиста Фабрицио Романо, одной из главных целей «дачников» в январе станет полузащитник «Эвертона» Абдулай Дукуре.

Согласно сведениям от источника, переговоры пока находятся на начальной стадии. Многое будет зависеть от того, какой позиции будет придерживаться руководство «ирисок».

Напомним, «Фулхэм» сейчас работает над ещё одним трансфером. Главный тренер «дачников» Марку Силва также хочет заполучить в команду защитника лондонского «Арсенала» Седрика Соареша, который в этом сезоне практически не получает игровой практики.

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Евро-Футбол.Ру,
Фулхэм Эвертон Абдулай Дукуре
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